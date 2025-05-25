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Лауреатом премии Арсеньевой стал белорусский поэт, присоединившийся к ВСУ

  • 25.05.2025, 14:55
Лауреатом премии Арсеньевой стал белорусский поэт, присоединившийся к ВСУ
Сергей Прилуцкий

Сергей Прилуцкий вступил в Интернациональный легион.

Лауреатом поэтической премии им. Натальи Арсеньевой в 2025 году стал Сергей Прилуцкий со сборником стихов «Нічога нястрашнага» («Ничего нестрашного»), сообщил 24 мая Белорусский ПЕН, пишет «Позiрк».

Жюри удостоило его награды за «голос человеческой любви во время войны и бесчеловечности».

По информации Белорусского ПЕНа, произведения в сборнике, который вышел в издательстве hochroth Minsk, описывают «пережитый автором опыт войны в Украине».

«Люди привыкают к определенным экстремальным условиям, — говорил о своей книге Прилуцкий. — Кто не может к ним привыкнуть, тот живет в другом месте, или за границей. Остальные приспосабливаются к обстоятельствам. Во многом это стрессовые ситуации и опасность войны, но люди даже пытаются шутить и с иронией относиться к военным неудобствам во время атак».

После того, как жюри объявило свое решение, литератор записал видеообращение, в котором отметил, что для него большая честь получить премию, и поблагодарил за то, что традиция ее вручения продолжается, не прервалась, «несмотря на ужасные репрессии в Беларуси, на большую войну, которая идет сейчас».

«Очень хорошо, что белорусские литераторы тоже, несмотря на ужасающие условия, эмиграцию (для кого-то — в прямом смысле, для тех, кто остался, это внутренняя эмиграция), продолжают писать, осмысливать происходящее вокруг и внутри них», — сказал он.

Сборника «Нічога нястрашнага» могло бы и не быть, «если бы не было этой войны», констатировал автор, добавив, что «это, пожалуй, был бы лучший вариант».

Сергею Прилуцкому 44 года. Он родился в Бресте, но постоянно жил в Буче (Киевская область Украины) — городе, который в феврале — марте 2022 года был под оккупацией РФ, где российские войска устроили массовые убийства мирных жителей.

В конце апреля этого года «Наша Ніва» сообщила, что литератор вступил в ряды Интернационального легиона для защиты Украины.

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