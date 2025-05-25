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Украинская энергосистема выстояла

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  • 25.05.2025, 15:24
Украинская энергосистема выстояла

Новые технологические решения приходят прямо с передовой.

Критическая инфраструктура Украины подвергается атакам на протяжении всей войны. Теперь страна перестраивает свою энергетическую систему, и делает это с учетом военного опыта, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Харьков, один из крупнейших городов страны, один из самых пострадавших от обстрелов, стал своеобразной лабораторией по созданию новой, гибкой и устойчивой энергосети.

Россия нанесла 30 масштабных ударов по энергетическим объектам Украины. Было повреждено или уничтожено более 63 000 единиц инфраструктуры, ущерб оценен в $93 миллиарда. В Харькове, по данным анализа спутниковых снимков NASA, интенсивность ночного освещения осенью 2024 года снизилась на 94% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Однако даже такие разрушения не смогли полностью разрушить систему — наоборот, они стали толчком к ее переосмыслению. Украина отходит от уязвимой, централизованной энергосистемы советского образца. Вместо крупных ТЭС и АЭС — упор на локальные источники: газовые турбины малой мощности, солнечные панели, мобильные генераторы. Это позволяет сохранять электроснабжение даже в условиях массированных атак.

В городах, включая Харьков, начали создавать собственные независимые сети, обеспечивающие тепло и свет для критических объектов — больниц, станций скорой помощи, водоканалов. В условиях разрушенного теплоснабжения зимой 2022 года, Харьков оперативно переоборудовал сеть: новые трубы прокладывались не под землей, а над поверхностью — быстро и в обход стандартов, но эффективно.

Даже когда весной 2024 года Россия вывела из строя еще 9 ГВт генерирующих мощностей — почти половину довоенного потенциала страны — украинская энергосистема выстояла. Тотальных отключений удалось избежать за счет резервных мощностей, локальных электростанций и продуманного распределения.

Вдобавок к техническому переоснащению, Украина делает ставку на защиту персонала: энергетики получают аптечки и индивидуальные средства защиты, вводятся стандарты безопасности в условиях обстрелов. Работа ведется часто вручную и под огнем, но энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач.

Новая украинская энергосистема уже сейчас считается более устойчивой и экологичной, чем довоенная. Она все еще нуждается в инвестициях и модернизации, но главное уже достигнуто: выживание в условиях войны стало возможным благодаря упорству, гибкости и технологическим решениям, выработанным прямо на передовой.

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