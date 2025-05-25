Соболенко с «баранкой» разгромила россиянку на старте «Ролан Гаррос»1
- 25.05.2025, 15:31
Камилла Рахимова взяла только один гейм у белоруски.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала уверенную победу над россиянкой Камиллой Рахимовой в первом круге «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Рахимова, занимающая 86-е место в рейтинге, уступила со счетом 1:6, 0:6. Матч продолжался один час.
Следующей соперницей Соболенко будет итальянка Лукреция Стефанини (153-я) или швейцарка Джил Тайхман (97-я).
Лучшим результатом Соболенко на «Ролан Гаррос» был полуфинал в 2023 году.