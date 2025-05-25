Трамп: Россияне украли у нас гиперзвуковую ракету 19 25.05.2025, 15:52

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Президент США считает, что в краже виновата администрация Обамы.

Президент США Дональд Трамп посетовал, что РФ похитила у американских разработчиков данные по новейшей гиперзвуковой ракете. Это якобы произошло во времена 44-го президента США Барака Обамы, сообщает Newsweek.

О российском технологическом шпионаже Трамп рассказал на церемонии вручения дипломов выпускникам военной академии США в Вест-Пойнте.

«Восемь курсантов сегодня взялись за разработку собственной гиперзвуковой ракеты. Знаете, у нас нашу украли. Знаете, кто ее украл? Россияне ее украли. Что-то плохое произошло», – сказал президент США.

Он сообщил, что кража произошла «во времена администрации Обамы».

Трамп не впервые упоминает о воровстве разработок американской гиперзвуковой ракеты россиянами.

В январе после вступления в должность на второй срок президент США рассказал об этом в эфире канала Fox News.

«Россия украла конструкцию, они получили ее от нас. Какой-то плохой человек дал им эти чертежи», – сказал тогда Трамп.

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