Российский олигарх Малофеев предложил отменить в РФ пенсии 11 25.05.2025, 16:24

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По его мнению, это сподвигнет молодежь заводить как можно больше детей.

Основатель холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев выступил за отмену пенсий для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, это сподвигнет молодежь заводить как можно больше детей, чтобы те обеспечивали своих родителей в будущем. Сейчас же граждане в возрасте до 30 лет якобы полагаются на грядущую пенсию по старости и поэтому не стремятся создавать семьи, уверен он. «Пенсии заменили детей… Поколение нынешних пенсионеров не имеет детей, потому что сначала советская, а потом либеральная государственная пропаганда агитировала жить сначала для комсомольских строек, а потом для себя любимого. Эти люди уже никого не родят, чтобы исправить свою малодетность. А вот в отношении будущих пенсионеров — нынешней молодежи — такая мера может быть очень перспективной», — заявил бизнесмен.

Малофеев напомнил, что в Российской империи пенсии давали только ограниченному кругу лиц, несмотря на это «каждая женщина рожала в среднем семеро детей» и никто не ждал денег от государства. А уже после революции среднее число детей в семье уменьшилось до трех из-за объявления «всеобщего равенства», когда женщины стали работать на тяжелых мужских профессиях, отметил бизнесмен. По его словам, в дальнейшем ситуация только ухудшалась: «девушки пошли в институты и стали делать карьеру», а в 1990-е годы самореализация, «личная свобода, деньги и потребительство» и вовсе «стали целью жизни», в итоге число детей на одну женщину сократилось до 1,4, передает The Moscow Times.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — резюмировал Малофеев. В ответ глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что социальное обеспечение россиян гарантировано Конституцией.

Между тем Россия может столкнуться с необходимостью поднять пенсионный возраст до 80 лет уже после 2050 года. Такой прогноз содержится в докладе ВЦИОМ. В частности, там говорится о «демографической зиме», которая наступит через несколько десятилетий без миграции и роботизации, при сохранении современных трендов рождаемости, а также нынешних показателей смертности и продолжительности жизни. В итоге численность населения России к концу XXI века сократится вдвое. Независимый демограф Алексей Ракша сказал, что считает именно этот сценарий наиболее реальным.

Согласно официальному прогнозу Росстата, в 2023–2046 годах Россия потеряет 12,7 млн человек в результате превышения смертности над рождаемостью. Число детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26% — с 27,2 до 20 млн, а их доля в населении упадет с 18,5% до 14,2%. Доля пенсионеров, напротив, увеличится с 24,5% до 26,9% в 2046 году.

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