Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал»
- 25.05.2025, 16:27
Предыдущим клубом Алонсо был леверкузенский «Байер».
Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского «Реала», сообщила пресс-служба клуба.
Контракт 43-летнего испанца рассчитан до 2028 года.
Предыдущим клубом Алонсо был леверкузенский «Байер», с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Германии (впервые в истории команды), а также Кубок и Суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.
В качестве игрока Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Байер», «Реал», «Ливерпуль» и «Баварию». С мадридцами он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании. На его счету также победа на чемпионате мира и двух Евро со сборной Испании.
«Реалом» с 2021 года руководил итальянец Карло Анчелотти, который покинул клуб и перешел на работу в сборную Бразилии.