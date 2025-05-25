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Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал»

  • 25.05.2025, 16:27
Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал»

Предыдущим клубом Алонсо был леверкузенский «Байер».

Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского «Реала», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт 43-летнего испанца рассчитан до 2028 года.

Предыдущим клубом Алонсо был леверкузенский «Байер», с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Германии (впервые в истории команды), а также Кубок и Суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.

В качестве игрока Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Байер», «Реал», «Ливерпуль» и «Баварию». С мадридцами он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании. На его счету также победа на чемпионате мира и двух Евро со сборной Испании.

«Реалом» с 2021 года руководил итальянец Карло Анчелотти, который покинул клуб и перешел на работу в сборную Бразилии.

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