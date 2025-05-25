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Белорусских автомобилистов начали штрафовать за выключенный свет фар

  • 25.05.2025, 16:44
Белорусских автомобилистов начали штрафовать за выключенный свет фар

С сегодняшнего дня.

С 25 мая в Беларуси стартовало республиканское профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках акции водителей обязывают в дневное время включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Нарушителей начнут штрафовать — сумма может достигать трех базовых величин, то есть 126 рублей.

Как уточнили в пресс-службе МВД, акция продлится до 5 июня.

По статистике ведомства, около 60% всех травм, полученных несовершеннолетними в ДТП, приходится на период с мая по сентябрь.

Напомним, что акция «Внимание — дети!» проходит в стране дважды в год: второй раз — с 25 августа по 5 сентября.

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