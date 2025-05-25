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Борис Джонсон в девятый раз стал отцом

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  • 25.05.2025, 16:49
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Борис Джонсон в девятый раз стал отцом

Жена экс-премьера Британии показала фото с новорожденной дочерью и рассекретила ее имя.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Джонсон поделились радостной новостью. Они снова стали родителями. Это четвертый совместный ребенок для пары.

На странице в Instagram Кэрри Джонсон поделилась трогательными семейными фото. У пары родилась дочь, которую назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон. Девочка появилась на свет 21 мая в одной из больниц Лондона. Мама с новорожденной малышкой уже находятся дома.

«Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все совершенно очарованы. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасная. Уилф, Роми и Фрэнк в полном восторге, особенно Роми, которая сильно хотела маленькую сестренку. Последний член банды. Жизнь уже не может быть лучше», — написала Кэрри Джонсон, которая держала беременность в тайне.

Второе имя Жозефина было выбрано в честь матери Кэрри. Борис и Кэрри Джонсон объявили о своей помолвке в феврале 2020 года и 29 апреля того же года у них родился первый ребенок, сын Уилфред. Борис и Кэрри Джонсон назвали Уилфреда в честь дедушки политика. 9 декабря 2021 у Бориса и Кэрри Джонсон родилась дочь Роми. В июле 2023 года супруги объявили о рождении третьего ребенка, сына Фрэнка.

У Бориса Джонсона также есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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