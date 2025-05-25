В Минске введут оплату картой в транспорте 25.05.2025, 17:16

Пока оплата картой проезда доступна только в метро.

В Минске планируют ввести оплату проезда банковской картой в городском транспорте помимо метро. Подробнее об этом первый замглавы Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала агентству «Минск-Новости».

В частности, минские власти планируют до конца года внедрить нововведение с покупкой билета на проезд банковской картой в наземном общественном транспорте. Пока оплата картой проезда доступна только в метро.

- Мы предоставим возможность пассажирам производить оплату проезда с использованием банковской карточки в наземном транспорте, - пообещала представитель Мингорисполкома.

Еще Лазаревич сообщила, что в Минске с 24 мая стала возможна покупка единого проездного в мобильном приложении «Оплати». Таким образом, у минчан и гостей столицы появилась возможность оформить проездной документ самостоятельно с помощью мобильного телефона.

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