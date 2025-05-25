В Минске введут оплату картой в транспорте
- 25.05.2025, 17:16
Пока оплата картой проезда доступна только в метро.
В Минске планируют ввести оплату проезда банковской картой в городском транспорте помимо метро. Подробнее об этом первый замглавы Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала агентству «Минск-Новости».
В частности, минские власти планируют до конца года внедрить нововведение с покупкой билета на проезд банковской картой в наземном общественном транспорте. Пока оплата картой проезда доступна только в метро.
- Мы предоставим возможность пассажирам производить оплату проезда с использованием банковской карточки в наземном транспорте, - пообещала представитель Мингорисполкома.
Еще Лазаревич сообщила, что в Минске с 24 мая стала возможна покупка единого проездного в мобильном приложении «Оплати». Таким образом, у минчан и гостей столицы появилась возможность оформить проездной документ самостоятельно с помощью мобильного телефона.