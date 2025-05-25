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ВСУ уничтожили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса «Бук»

  • 25.05.2025, 17:37
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса «Бук»

Видеофакт.

Бойцы 413 батальона «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили радиолокационную станцию 9С36 вражеского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Вражеская РЛС была поражена во время движения. Также были уничтожены бронемашина и антенны.

Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона.

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