ВСУ уничтожили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса «Бук»
25.05.2025, 17:37
Видеофакт.
Бойцы 413 батальона «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили радиолокационную станцию 9С36 вражеского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Вражеская РЛС была поражена во время движения. Также были уничтожены бронемашина и антенны.
Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона.
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