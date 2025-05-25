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В Варшаве прошли марши в поддержку кандидатов в президенты Польши

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  • 25.05.2025, 17:51
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В Варшаве прошли марши в поддержку кандидатов в президенты Польши

На улицы столицы Польши вышли сотни тысяч людей.

В воскресенье, за неделю до второго тура президентских выборов в Польше, сотни тысяч людей вышли на улицы Варшавы, чтобы выразить поддержку двум соперничающим кандидатам — мэру столицы Рафалу Тшасковскому и историку Каролю Навроцкому.

Тшасковский, поддерживаемый центристским правительством во главе с премьер-министром Дональдом Туском, возглавил «Великий марш патриотов». Шествие завершилось на Площади Конституции. Среди лозунгов звучали призывы к защите демократии, европейским реформам и легализации абортов, которых Тшасковский обещает добиваться в случае победы. На митинге также присутствовал избранный президент Румынии Никушор Дан — сторонник ЕС, недавно победивший кандидата-националиста в своей стране.

Параллельно в центре Варшавы прошел «Марш за Польшу», организованный соперником Тшасковского во втором туре выборов Каролем Навроцким. Его сторонники дошли до Замковой площади в Старом городе Варшавы, исполняя патриотические и религиозные песни.

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