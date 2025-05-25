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Представлен доработанный белорусский спорткар

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  • 25.05.2025, 18:05
  • 1,748
Представлен доработанный белорусский спорткар

Как он выглядит.

В Минске Национальная академия наук и Объединенный институт машиностроения представили обновленный белорусский спортивный электромобиль.

Как сообщает av.by, первый белорусский спорткар способен развивать скорость до 170 км/ч, а его заявленный запас хода составляет 270 км.

Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 44,5 кВт/ч, а его вес превышает 1 т. При этом все комплектующие произведены в Беларуси.

Отметим, что обсуждать создание белорусского электромобиля начали еще в 2016 году, а в 2017-м Национальная академия наук Беларуси представила первый опытный образец, который был создан на базе бензинового Geely SC7 отечественной сборки.

Прототип родстера впервые показали публике в 2022 году.

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