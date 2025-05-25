Представлен доработанный белорусский спорткар

Представлен доработанный белорусский спорткар4
- 25.05.2025, 18:05
- 1,748
Как он выглядит.
В Минске Национальная академия наук и Объединенный институт машиностроения представили обновленный белорусский спортивный электромобиль.
Как сообщает av.by, первый белорусский спорткар способен развивать скорость до 170 км/ч, а его заявленный запас хода составляет 270 км.
Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 44,5 кВт/ч, а его вес превышает 1 т. При этом все комплектующие произведены в Беларуси.
Отметим, что обсуждать создание белорусского электромобиля начали еще в 2016 году, а в 2017-м Национальная академия наук Беларуси представила первый опытный образец, который был создан на базе бензинового Geely SC7 отечественной сборки.
Прототип родстера впервые показали публике в 2022 году.