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«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

  • 25.05.2025, 18:31
«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

Клуб в четвертый раз в истории выиграл титул Серии А.

В пятницу, 23 мая, «Наполи» на своем поле обыграл «Кальяри» в последнем, 38-м туре туре чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 2:0. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте из-за дисквалификации в прошлом туре был вынужден наблюдать за игрой с трибун.

Благодаря этой победе «Наполи» занял итоговое первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка, на одно очко опередив «Интер», который выиграл у «Комо» (2:0) в своем заключительном матче.

«Наполи» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Италии, ранее команда завоевывала титул в сезонах-1986/87, 1989/90 и 2022/23. По этому показателю клуб вышел на чистое восьмое место в списке самых титулованных команд Серии A, обойдя «Рому». Больше раз скудетто выигрывали «Ювентус» (36 титулов), «Интер» (20), «Милан» (19), «Дженоа» (9), а также «Торино», «Болонья» и «Про Верчелли» (все — 7).

«Наполи» в прошлом году занял десятое место в чемпионате Италии, после чего команду летом возглавил Антонио Конте. По итогам сезона-2024/25 55-летнего итальянского специалиста признали лучшим тренером Серии А.

Антонио Конте в пятый раз стал чемпионом Италии в качестве главного тренера, сравнявшись по числу титулов с Марчелло Липпи и экс-наставником сборной России Фабио Капелло. Больше чемпионств в Серии A только у Джованни Трапаттони (7) и Массимилиано Аллегри (6). При этом Конте стал первым тренером в истории чемпионата Италии, который завоевал титул с тремя разными командами. Ранее он трижды побеждал с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также приводил к чемпионскому титулу «Интер» (2020/21).

«Наполи» был основан 1 августа 1926 года. В сезоне-2022/23 команда под руководством итальянца Лучано Спаллетти в третий раз и впервые с 1990 года выиграла чемпионат Италии. Предыдущие две победы в Серии А неаполитанцы одержали в составе с легендарным аргентинцем Диего Марадоной. Клуб является шестикратным обладателем Кубка Италии и двукратным обладателем Суперкубка страны. На европейской арене «Наполи» одержал победу в Кубке УЕФА 1988/89.

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