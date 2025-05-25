Bild: Банк Шредера перестал зачислять ему зарплату из России 3 25.05.2025, 18:37

На счет экс-канцлера Германии каждые полгода приходили около 200 тысяч евро от Nord Stream 2.

Банк Sparkasse больше не принимает на счет экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера переводы от компании-оператора трубопровода «Северного потока-2» Nord Stream 2 - а именно его зарплату как представителя и главы наблюдательного совета российской компании. Об этом в воскресенье, 25 мая, со ссылкой на осведомленные источники пишет таблоид Bild. В банке отказались комментировать эту информацию.

По данным Bild, на счет Шрёдера в Sparkasse Ганновера каждые полгода приходили около 200 тысяч евро от Nord Stream 2. Зарплата обычно поступала из Люксембурга. С середины 2024 года банк перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю. В письме Sparkasse сообщила Шрёдеру, что санкции США могут ударить по банку, если он продолжит зачислять деньги на его счет, утверждает Bild. При этом сам экс-канцлер не находится ни в одном санкционном списке, указывает издание.

Таблоид обращает внимание, что за несколько недель до введения ограничений в июне 2024 года резкий критик Шрёдера, обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии «зеленых» занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover. В 2022 году Онай хотел лишить Шрёдера звания почетного гражданина Ганновера из-за того, что он сохранил деловые связи с Россией после начала вторжения в Украину. Представитель Оная отказался от комментариев, пишет Bild.

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