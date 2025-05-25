WP: Самое время усилить давление на Кремль 25.05.2025, 18:54

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Преимущество России в войне ослабевает.

Преимущество России на поле боя в войне против Украины уменьшается, она может столкнуться с серьезной нехваткой техники и живой силы к следующему году. Об этом 25 мая пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США Европы, а также военных экспертов.

По словам более десятка официальных лиц, прокомментировавших изданию текущее состояние войны и деликатные политические и дипломатические вопросы, связанные с ней, время для оказания давления на Москву сейчас может быть более выгодным, чем когда-либо с первых дней конфликта.

Согласно прогнозам, в отсутствие урегулирования путем переговоров или надежной помощи Запада война, вероятно продолжит медленно развиваться в пользу России в течение 2025 года. Об этом идет речь в оценке Агентства военной разведки США, представленной Конгрессу 10 дней назад. При этом отмечается, что российские успехи замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь личного состава и техники.

За последний год Россия захватила 0,6% дополнительной территории Украины, что стоило 1,5 тыс. убитых или раненых в день, говорят нынешние и бывшие западные чиновники. Некоторые чиновники оценили общие потери России более чем в миллион.

Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг отметил, что темпы продвижения войск РФ замедлились почти до полной остановки. Эксперт высказал мнение, что отчасти это связано с тем, что Украина создала 10-мильную оборонительную зону, которая усеяна минами и простреливается беспилотниками.

На начало войны у России было 13 тыс. советских танков, хранившихся на складах. По оценкам западных экспертов, они, вероятно, закончатся в ближайшие несколько месяцев. Уотлинг прогнозирует, что со временем войска оккупантов будут становиться все менее механизированными.

Эксперты полагают, что, если прекращения огня не будет, Россия усилит атаки летом, пытаясь прорвать украинскую оборону, но это может быть последней возможностью для Москвы. Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление, сказал бывший глава британского Командования объединенных сил Ричард Барронс. По его словам, сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть оборудование, люди, подготовка и логистика, чтобы организовать успешное наступление.

По словам старшего научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в России Дары Массико, даже если РФ удастся захватить больше украинской территории, Кремль вряд ли достигнет своей заявленной цели – взять под полный контроль четыре региона, которые были незаконно аннексированы осенью 2022 года: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Сокращение запасов советского оборудования сделает Россию все более зависимой от новых систем, производимых с нуля. Это, как заявили ряд западных чиновников и экспертов, делает подходящим моментом введение новых санкций и продолжение поставок нового оружия в Украину.

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