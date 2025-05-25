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Шведские хоккеисты взяли бронзу домашнего чемпионата мира

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  • 25.05.2025, 19:13
  • 1,742
Шведские хоккеисты взяли бронзу домашнего чемпионата мира

Сборная Швеции победила Данию.

Сборная Швеции крупно обыграла команду Дании в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею, который принимали обе страны.

Игра в Стокгольме завершилась со счетом 6:2.

У шведов по дублю оформили Микаэль Баклунд (26-я и 30-я минуты) и Маркус Юханссон (38, 49), по голу у Лукаса Рэймонда (43) и Мики Зибанежада (56).

У датчан забивали Ник Олесен (44) и Николай Элерс (47).

В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные США и Швейцарии.

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