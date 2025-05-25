Шведские хоккеисты взяли бронзу домашнего чемпионата мира

Шведские хоккеисты взяли бронзу домашнего чемпионата мира2
- 25.05.2025, 19:13
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Сборная Швеции победила Данию.
Сборная Швеции крупно обыграла команду Дании в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею, который принимали обе страны.
Игра в Стокгольме завершилась со счетом 6:2.
У шведов по дублю оформили Микаэль Баклунд (26-я и 30-я минуты) и Маркус Юханссон (38, 49), по голу у Лукаса Рэймонда (43) и Мики Зибанежада (56).
У датчан забивали Ник Олесен (44) и Николай Элерс (47).
В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные США и Швейцарии.