Тайная передислокация из Печенги 4 25.05.2025, 19:20

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Почему российская бригада оказалась в Беларуси.

200-я мотострелковая Печенгская бригада, принадлежащая к Ленинградскому военному округу России и базирующаяся в городе Печенга вблизи границы с Норвегией, была переведена в Беларусь. Об этом сообщает Белорусская служба «Радио Свобода», которая провела собственный анализ этой передислокации.

По данным издания, техника подразделения впервые за последние годы появилась на параде в Минске 9 мая 2025 года. Вместо традиционной пешей колонны российские военные были представлены механизированным парадным расчетом.

Журналисты отмечают, что «эта техника может быть связана с ядерной инфраструктурой». Согласно анализу белорусских госСМИ, бронетехника, в частности автомобили типов «Линза» и «Спартак», была доставлена в Беларусь еще в марте.

На репетициях парада в Минске и на аэродроме «Липки» зафиксировано 12 единиц такой техники. В то же время, по информации «Общества белорусских железнодорожников», «количество привезенной техники может быть даже больше 21 единицы».

Также было замечено, что транспортные средства имеют номерные знаки с кодом, который эксперты связывают с 12-м Главным управлением Минобороны РФ, ответственным за хранение, эксплуатацию и охрану ядерных боеприпасов.

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