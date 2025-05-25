Конгрессмен-республиканец: Украину следует вооружить до зубов 3 25.05.2025, 19:33

3,540

Активы РФ – конфисковать.

Член Палаты представителей, республиканец Дон Бейкон после массированных обстрелов Россией Украины в эти выходные отверг идею мирных переговоров с РФ и призвал к решительным шагам.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х.

It is a time for honesty. Peace talks are having zero effect on Putin. His goal is to dominate Ukraine & he won’t stop until he realizes he cannot win. The U.S. & Allies must arm Ukraine to the teeth, sanction Russia to the max, & confiscate the $300B in overseas Russian assets. https://t.co/vkdGNtSXjw — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) May 25, 2025

Бейкон, известный своей симпатией к Украине, отреагировал на данные о количестве использованных Россией дронов и ракет для ударов по Украине в ночь на субботу и воскресенье.

«Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина», – подчеркнул Бейкон.

По его словам, Кремль продолжает агрессию, имея целью подчинить Украину, и не остановится, пока не столкнется с решительным сопротивлением.

«Его (Путина) цель – доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить», – подчеркнул конгрессмен.

Он призвал США и союзников действовать бескомпромиссно: «США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом».

Бейкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей. В марте 2025 года он опубликовал статью в The New York Times, в которой раскритиковал слишком мягкое отношение администрации Трампа к России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com