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Конгрессмен-республиканец: Украину следует вооружить до зубов

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  • 25.05.2025, 19:33
  • 3,540
Конгрессмен-республиканец: Украину следует вооружить до зубов

Активы РФ – конфисковать.

Член Палаты представителей, республиканец Дон Бейкон после массированных обстрелов Россией Украины в эти выходные отверг идею мирных переговоров с РФ и призвал к решительным шагам.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х.

Бейкон, известный своей симпатией к Украине, отреагировал на данные о количестве использованных Россией дронов и ракет для ударов по Украине в ночь на субботу и воскресенье.

«Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина», – подчеркнул Бейкон.

По его словам, Кремль продолжает агрессию, имея целью подчинить Украину, и не остановится, пока не столкнется с решительным сопротивлением.

«Его (Путина) цель – доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить», – подчеркнул конгрессмен.

Он призвал США и союзников действовать бескомпромиссно: «США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом».

Бейкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей. В марте 2025 года он опубликовал статью в The New York Times, в которой раскритиковал слишком мягкое отношение администрации Трампа к России.

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