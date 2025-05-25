закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шиманович выиграл золото на полтиннике брассом на третьем этапе Mare Nostrum

  • 25.05.2025, 19:42
Шиманович выиграл золото на полтиннике брассом на третьем этапе Mare Nostrum

Эта золотая медаль стала для белоруса четвертой.

Белорус Илья Шиманович одержал победу на заключительном этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum, который проходит во французском Кане-ан-Русийоне.

В финальный день соревнований лидер нашей мужской команды выступал на дистанции 50 м брассом. Шиманович занял первое место по итогам утренней квалификации, а в вечернем финале также оказался лучшим — победный результат составил 26,59 сек, что на секунду быстрее, чем у серебряного призера Кирилла Пригоды из России.

Эта золотая медаль стала для Ильи четвертой на Mare Nostrum в 2025 году, всего минчанин завоевал на турнире шесть наград (4-0-2).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев