Шиманович выиграл золото на полтиннике брассом на третьем этапе Mare Nostrum 25.05.2025, 19:42

Эта золотая медаль стала для белоруса четвертой.

Белорус Илья Шиманович одержал победу на заключительном этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum, который проходит во французском Кане-ан-Русийоне.

В финальный день соревнований лидер нашей мужской команды выступал на дистанции 50 м брассом. Шиманович занял первое место по итогам утренней квалификации, а в вечернем финале также оказался лучшим — победный результат составил 26,59 сек, что на секунду быстрее, чем у серебряного призера Кирилла Пригоды из России.

Эта золотая медаль стала для Ильи четвертой на Mare Nostrum в 2025 году, всего минчанин завоевал на турнире шесть наград (4-0-2).

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