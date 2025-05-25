В горах Швейцарии нашли тела пятерых лыжников
- 25.05.2025, 19:54
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Их нашли вблизи элитного курорта.
Возле элитного швейцарского курорта Церматт неподалеку от границы с Италией обнаружили тела пяти лыжников.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.
Тела нашли через день после того, как аварийно-спасательные службы получили сообщение от группы альпинистов, которые поднимались на Римпфишхорн — вершину высотой 4199 метров в Валесских Альпах — о нескольких парах лыж, оставленных без присмотра возле вершины. Они находились под вершиной на леднике Адлер.
Жертвы были найдены на разной высоте на завалах, возникших в результате лавины. Спасательная служба сообщила, что три тела нашли в одной зоне, а еще два — выше, на узком участке снега.
Личности погибших не разглашаются.
Церматт — один из самых престижных альпийских курортов Швейцарии, который посещают состоятельные британские и другие европейские лыжники. Но подъем на Римпфишхорн считается более сложной экспедицией.
Все маршруты подъема предусматривают ночевку в домике на вершине.