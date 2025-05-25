В Минске на торги выставили винтажный пожарный Ford 25.05.2025, 20:19

Фотофакт.

На электронные торги выставили винтажную пожарную машину из США. Она 1985 года выпуска: речь про бескапотный Ford C, который производился с 1957-го по 1990-й. Экземпляр создан канадской фирмой Superior, которая занималась выпуском пожарной спецтехники, передает «Онлайнер».

Скорее всего, грузовик был на учете у могилевских спасателей (хотя сейчас находится в Минске, а продавцом является частная фирма).

Начальная цена эксклюзива — $40 000 по курсу. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере $4000, шаг торгов — $2000. Победителю также придется заплатить 400 рублей, чтобы покрыть затраты на проведение аукциона, и внести вознаграждение его организатору — 6% от итоговой цены. До завершения торгов остается 24 полных дня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com