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В Минске на торги выставили винтажный пожарный Ford

  • 25.05.2025, 20:19
В Минске на торги выставили винтажный пожарный Ford

Фотофакт.

На электронные торги выставили винтажную пожарную машину из США. Она 1985 года выпуска: речь про бескапотный Ford C, который производился с 1957-го по 1990-й. Экземпляр создан канадской фирмой Superior, которая занималась выпуском пожарной спецтехники, передает «Онлайнер».

Скорее всего, грузовик был на учете у могилевских спасателей (хотя сейчас находится в Минске, а продавцом является частная фирма).

Начальная цена эксклюзива — $40 000 по курсу. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере $4000, шаг торгов — $2000. Победителю также придется заплатить 400 рублей, чтобы покрыть затраты на проведение аукциона, и внести вознаграждение его организатору — 6% от итоговой цены. До завершения торгов остается 24 полных дня.

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