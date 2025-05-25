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Социально-исторический провал России

  • Владимир Пастухов
  • 25.05.2025, 20:34
  • 2,644
Социально-исторический провал России

Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти.

Санкт-Петербургский юридический форум интересен именно тем, что непроизвольно проливает свет на природу путинской диктатуры. То, что в России диктатура, практически не отрицают даже официальные власти. Но чья?

С предшественниками все было более-менее понятно: они прикрылись пролетариатом – отчасти мифическим для России классом, в интересах которого все «добро» и творилось. Сейчас сложнее. Формула «диктатура во имя народа» в данном случае не работает: народ – он очень разный. Надо все время уточнять – диктатура для кого и против кого. С этим до последнего времени было туго, но форум многое прояснил.

В некотором роде современная Россия возвращает нас в эпоху Ивана Грозного буквально, а не аллегорически. В том числе, с ее делением русского населения на «казаков» (вольных, гулящих людей) и «тягловых» (трудящаяся крестьянская масса, на плечах которой собственно и лежало содержание государства). Крайним политическим выражением этого деления стало разделение страны на «опричнину» (военную метрополию) и «земщину» (экономическую и политическую колонию). В дальнейшем это разделение уже никогда не проявляло себя столь наглядно, но при этом оно никогда не исчезало до конца.

В этом смысле путинский режим по своему социальному и историческому наполнению очень близок к средневековым форматам. Это диктатура «номенклатуры» (своего рода «нового дворянства»), осуществляемая формально в интересах «нового казачества» – пестрого, внутренне нестабильного и достаточно шумного класса, состоящего из людей, плохо вписанных или вообще не вписанных в стационарную социальную структуру общества.

Задолго до начала войны, когда предназначение этого класса мне было не совсем понятно, я обозначил путинский политический режим как «диктатуру люмпен-пролетариата». Сегодня я бы сказал, что Путин – «солдатский император», выразитель той части общества, чей «способ производства» – это грабеж.

Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти. Просто в полном соответствии с законами политической науки, согласно которым внешняя политика есть продолжение внутренней политики другими средствами, рейдерство превратилось в агрессию против соседних государств.

Грабеж является смыслом и способом существования того класса, в интересах которого в конечном счете действует нынешняя российская власть. Это, в отличие от тех, кого рисовали в окнах РОСТа большевики, действительно паразитическое сословие, живущее за счет других. В разных формах: иногда как нахлебники, иногда как насильники и грабители – как повезет. Пресловутое деление на «силовиков» и «цивиликов» приобрело в наши дни новый неэлитарный смысл. Это деление на тех, кто производит, и тех, кто перераспределяет в свою пользу через «неэквивалентный обмен».

Если принять мою гипотезу о социально-историческом провале России в средневековье, то нет вообще ничего удивительного в том, что мы услышали на юридическом форуме в Петербурге. Это были абсолютно нормальные, даже естественные взгляды на мир «страдающего средневековья». Именно так видел это себе опричник Басманов, чье имя теперь ассоциируется в основном с одноимённым районным судом Москвы. Мы с вами просто побывали в историческом музее.

Владимир Пастухов, telegram

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