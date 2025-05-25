Змушко стала второй на 200-метровке брассом на турнире во Франции

Змушко стала второй на 200-метровке брассом на турнире во Франции1
- 25.05.2025, 20:35
Ранее белоруска завоевала два золота в Монако и одно – в Барселоне.
Белоруска Алина Змушко взяла серебро на заключительном этапе международной плавательной серии Mare Nostrum, который прошел во французском Кане-ан-Русийоне.
В воскресенье, 25 мая, белоруска стала призером на дистанции 200 м брассом. Утром Змушко первенствовала на отборочной стадии, но вечером в финале пришла к финишу второй, уступив полсекунды немке Анне Элендт.
Ранее на турнире Mare Nostrum 2025 года наша спортсменка завоевала два золота в Монако и одно – в Барселоне, общий итог Алины составил шесть наград (3-2-1). На этапе в Испании Змушко установила новый национальный рекорд на 200-метровке брассом, проплыв дистанцию за 2 мин. 23,30 сек.