Змушко стала второй на 200-метровке брассом на турнире во Франции 1 25.05.2025, 20:35

Ранее белоруска завоевала два золота в Монако и одно – в Барселоне.

Белоруска Алина Змушко взяла серебро на заключительном этапе международной плавательной серии Mare Nostrum, который прошел во французском Кане-ан-Русийоне.

В воскресенье, 25 мая, белоруска стала призером на дистанции 200 м брассом. Утром Змушко первенствовала на отборочной стадии, но вечером в финале пришла к финишу второй, уступив полсекунды немке Анне Элендт.

Ранее на турнире Mare Nostrum 2025 года наша спортсменка завоевала два золота в Монако и одно – в Барселоне, общий итог Алины составил шесть наград (3-2-1). На этапе в Испании Змушко установила новый национальный рекорд на 200-метровке брассом, проплыв дистанцию за 2 мин. 23,30 сек.

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