США просят Израиль отложить крупную наземную операцию в Газе 25.05.2025, 20:42

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США просят Израиль отложить масштабную наземную операцию в секторе Газа, тогда как израильские правительственные чиновники заявили, что после ее начала Израиль не выведет войска из районов, куда он вошел, даже в рамках соглашения, сообщает The Jerusalem Post.

Два источника издания сообщили, что с этой просьбой США обратились в последние дни, аргументируя ее проведением переговоров об освобождении заложников.

В статье отмечается, что просьба включала два ключевых компонента: отложить полномасштабную операцию в Газе и обеспечить проведение текущих переговоров параллельно с военной операцией.

Также сообщается, что официальные лица в Израиле дали понять, что после начала полномасштабной наземной операции возможность прекращения огня в рамках любого соглашения усложнится.

«Как только начнутся маневры, мы будем действовать с полной силой и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели», — заявил несколько дней назад министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что правительство готово к временному прекращению огня для возвращения заложников

22 мая Израиль решил отозвать свою делегацию из Катара после того, как ХАМАС настаивал на американских гарантиях прекращения войны как части любого соглашения.

Израильские чиновники утверждают, что единственным соглашением, которое сейчас находится на столе, является «рамочное соглашение Виткоффа», которое включает освобождение 10 заложников и 60-дневное прекращение огня. Израильский источник сообщил газете Post несколько дней назад, что ситуация зашла в тупик.

Хотя израильская делегация покинула Катар, администрация США продолжает непрямые переговоры с ХАМАС через доктора Башара Бахбаха, который ранее возглавлял кампанию Арабские американцы за Трампа.

16 мая Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной военной операции в секторе Газа под кодовым названием Колесницы Гидеона. Целью операции является уничтожение организации ХАМАС, освобождение заложников и установление контроля над стратегическими районами анклава.

18 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль открыт к заключению соглашения с ХАМАС, которое предусматривает «прекращение боевых действий». ХАМАС же обвинил Израиль в нежелании остановить войну. Представители группировки заявляют, что израильская сторона требует освобождения заложников без прекращения боевых действий.

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