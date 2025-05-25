Силовики устроили облаву на популярном рынке Минска 1 25.05.2025, 20:47

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Речь идет о центре «Экспобел».

Правоохранительные органы нагрянули в один из самых популярных рынков Минска и столичного района.

Речь идет о центре «Экспобел».

Рейд проводили сотрудники управления по гражданству и миграции УВД Миноблисполкома совместно с Минским РУВД.

Проверки касались легальной работы иностранцев.

Смотрели документы у 18 субъектов торговли и 48 трудящихся мигрантов.

Нарушений оказалось много. Семь иностранцев и два работодателя не выполняли законодательство.

«Наложены административные взыскания в виде штрафа. С правонарушителями проведены профилактические беседы», – говорится в пресс-релизе УВД Миноблисполкома.

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