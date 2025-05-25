закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы

2
  • 25.05.2025, 21:04
  • 1,072
Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы

Особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях.

Искусственный интеллект (ИИ) ставит более точные диагнозы, чем люди, особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях. Об этом сообщается в совместном исследовании ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов.

«Точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7 процента, в то время как у лучших врачей — 75,9 процента. Особенно хорошо ИИ показал себя в жестких условиях, когда времени на тщательный анализ всей истории болезни катастрофически не хватало», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что неспособность врачей поставить верный диагноз является причиной около 10 процентов летальных исходов. В связи с этим применение искусственного интеллекта может снизить риски при лечении.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев