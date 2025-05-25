Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы

Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы2
- 25.05.2025, 21:04
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Особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях.
Искусственный интеллект (ИИ) ставит более точные диагнозы, чем люди, особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях. Об этом сообщается в совместном исследовании ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов.
«Точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7 процента, в то время как у лучших врачей — 75,9 процента. Особенно хорошо ИИ показал себя в жестких условиях, когда времени на тщательный анализ всей истории болезни катастрофически не хватало», — отмечается в сообщении.
Дополнительно уточняется, что неспособность врачей поставить верный диагноз является причиной около 10 процентов летальных исходов. В связи с этим применение искусственного интеллекта может снизить риски при лечении.