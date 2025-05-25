Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы 2 25.05.2025, 21:04

1,072

Особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях.

Искусственный интеллект (ИИ) ставит более точные диагнозы, чем люди, особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях. Об этом сообщается в совместном исследовании ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов.

«Точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7 процента, в то время как у лучших врачей — 75,9 процента. Особенно хорошо ИИ показал себя в жестких условиях, когда времени на тщательный анализ всей истории болезни катастрофически не хватало», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что неспособность врачей поставить верный диагноз является причиной около 10 процентов летальных исходов. В связи с этим применение искусственного интеллекта может снизить риски при лечении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com