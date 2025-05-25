Гомельчанин придумал трюк, чтобы незаметно выносить элитный алкоголь из магазина 2 25.05.2025, 21:20

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На пятый раз не сработало.

57-летнего жителя Гомеля обвиняют в серии краж дорогого спиртного из минских магазинов на общую сумму более 2900 рублей. Об этом сообщает агентство «Минск-новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Гомельчанин регулярно приезжал в столицу — навестить сына или купить лекарства. Однако в какой-то момент он зашел в супермаркет на улице Сухаревской и взял с две бутылки дорогого коньяка — по 277,99 рубля за бутылку. Мужчина убедился в отсутствии антикражных клипс, сложил товары в бумажный пакет, а на кассе самообслуживания «оплатил» по цене картошки с помощью банковской карты.

Потом гомельчанин приходил в этот же магазин еще два раза и таким же образом вынес еще четыре бутылки. После он пришел в другой супермаркет на улице Притыцкого и провернул тот же прием с двумя бутылками коньяка общей стоимостью 1 310,62 рубля (то есть примерно по 655 рублей за каждую).

Мужчину задержали перед отъездом домой, когда он пытался вынести еще три бутылки дорогого спиртного. Все кражи объединены в одно уголовное дело.

По словам зампрокурора Фрунзенского района Андрея Сербуна, обвиняемый нигде не работает, раньше он не имел проблем с законом. Мужчина свою вину признал, а весь украденный товар изъяли и вернули в магазины. Представитель прокуратуры отметил, что гомельчанин не выпил ни капли из того, что похитил. Сейчас он находится под стражей, а дело по статьям о краже направлено в суд.

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