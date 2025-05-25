Белорусские пловцы завоевали 16 наград серии Mare Nostrum

Белорусские пловцы завоевали 16 наград серии Mare Nostrum1
- 25.05.2025, 21:37
Белорусы выиграли 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
Белорусские спортсмены завершили выступления на международном турнире по плаванию Mare Nostrum, завоевав 16 медалей на трех этапах.
В сезоне 2025 года в программу престижной серии вошли этапы в Монако, Барселоне и французском Кане-ан-Русийоне. Участие в соревнованиях приняла четверка лидеров национальной команды, в сумме белорусские пловцы выиграли 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. По шесть наград завоевали брассисты Илья Шиманович (4-0-2) и Алина Змушко (3-2-1), трижды в тройку на 200-метровке на спине попадала Анастасия Шкурдай (1-2-0).
Еще одно серебро нашей команде на дистанции 100 м баттерфляем принесла Анастасия Кулешова. Также на стартовом этапе Mare Nostrum в Монако выступал белорус Григорий Пекарский, который выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира на полтиннике баттерфляем. Главный старт сезона пройдет с 27 июля по 3 августа в Сингапуре.