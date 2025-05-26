Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» 26.05.2025, 1:13

Француз забил в чемпионате Испании 31 гол.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов и стал первым французом, завоевавшим награду после Тьерри Анри, пишет L'Equipe.

Мбаппе забил в чемпионате Испании 31 гол (62 очка).

В воскресенье француза мог опередить форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (29 гол, 58 очков). Для этого ему надо было забить «Кристал Пэлас» четыре гола, но египтянин записал на свой счет только один.

Салах занял в гонке третье место, пропустив вперед нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. У шведа 39 голов, но он набрал меньше очков (58,5), чем Мбаппе, поскольку у чемпионата Португалии как не входящего в топ-5 лиг коэффициент при подсчете составляет 1,5.

Мбаппе также почти гарантировал себе приз лучшего бомбардира в чемпионате Испании — идущий вторым Роберт Левандовски (25 голов) сыграет за «Барселону» в воскресенье против «Атлетика», но вряд ли сможет забить шесть мячей.

Левандовски в списке претендентов на «Золотую бутсу» делит пятое место с форвардом «Аталанты» и сборной Италии Матео Ретеги (по 25 голов, осталось провести по одной игре).

Рекордсменом по полученным «Золотым бутсам» является Лионель Месси (шесть наград).

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