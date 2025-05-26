В Белгородской области подорвали поезд 26.05.2025, 2:02

Что известно.

В воскресенье, 25 мая, в Белгородской области подорвался поезд. Он наехал на взрывное устройство, из-за чего произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», - говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути. По состоянию на сейчас движение поездов временно приостановлено.

«На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», - добавил он.

По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в начале седьмого вечера. Там указывается, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей. Также в соцсетях публикуют кадры с места событий.

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