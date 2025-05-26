Близкий к Трампу пастор Бернс осудил российские атаки на Украину
- 26.05.2025, 5:44
Он призвал «защитить жизни мирных жителей».
Американский пастор Марк Бернс отреагировал на массированные атаку РФ на Украину 24 и 25 мая.
У себя в X пастор написал, что продолжительные атаки российских войск на Киев являются грубым нарушением международного права и военными преступлениями, поскольку осознанно направлены на гражданские районы и инфраструктуру.
«Эти атаки не только наносят сокрушительный вред невинным людям, но и подрывают основополагающие принципы гуманности и правила ведения вооруженного конфликта, которые запрещают нападать на некомбатантов», — напомнил Бернс.
Он призвал «международное сообщество» привлечь виновных россиян к ответственности и защитить жизни мирных жителей.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил пастора за позицию и подчеркнул, что огонь должен прекратиться.