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Близкий к Трампу пастор Бернс осудил российские атаки на Украину

  • 26.05.2025, 5:44
Близкий к Трампу пастор Бернс осудил российские атаки на Украину

Он призвал «защитить жизни мирных жителей».

Американский пастор Марк Бернс отреагировал на массированные атаку РФ на Украину 24 и 25 мая.

У себя в X пастор написал, что продолжительные атаки российских войск на Киев являются грубым нарушением международного права и военными преступлениями, поскольку осознанно направлены на гражданские районы и инфраструктуру.

«Эти атаки не только наносят сокрушительный вред невинным людям, но и подрывают основополагающие принципы гуманности и правила ведения вооруженного конфликта, которые запрещают нападать на некомбатантов», — напомнил Бернс.

Он призвал «международное сообщество» привлечь виновных россиян к ответственности и защитить жизни мирных жителей.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил пастора за позицию и подчеркнул, что огонь должен прекратиться.

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