В Татарстане и Тульской области РФ прогремели взрывы1
- 26.05.2025, 7:32
- 5,456
Украинские дроны атаковали город Елабуга, где собирают «Шахеды».
В ночь на понедельник, 26 мая, в Татарстане и Тульской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО, заметил New Voice.
Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в городе Елабуга (Татарстан) местные жители слышали серию взрывов в небе и работу систем ПВО. По их словам, взрывы начали раздаваться примерно в 22:40 по местному времени. Перед этим был закрыт аэропорт в Нижнекамске — сейчас он не принимает и не отправляет рейсы.
В Елабуге расположен завод по производству шахедов — ударных дронов Shahed-131/136.
БПЛА также атаковали Тульскую область. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, в результате атаки в регионе произошло массовое отключение света. Перед этим в небе над регионом прогремело около 14 взрывов. Отключение электроэнергии зафиксировали в городе Алексин и нескольких районах Тулы — свет исчез на семи улицах.