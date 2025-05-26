В Татарстане и Тульской области РФ прогремели взрывы 1 26.05.2025, 7:32

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Украинские дроны атаковали город Елабуга, где собирают «Шахеды».

В ночь на понедельник, 26 мая, в Татарстане и Тульской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО, заметил New Voice.

Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в городе Елабуга (Татарстан) местные жители слышали серию взрывов в небе и работу систем ПВО. По их словам, взрывы начали раздаваться примерно в 22:40 по местному времени. Перед этим был закрыт аэропорт в Нижнекамске — сейчас он не принимает и не отправляет рейсы.

В Елабуге расположен завод по производству шахедов — ударных дронов Shahed-131/136.

БПЛА также атаковали Тульскую область. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, в результате атаки в регионе произошло массовое отключение света. Перед этим в небе над регионом прогремело около 14 взрывов. Отключение электроэнергии зафиксировали в городе Алексин и нескольких районах Тулы — свет исчез на семи улицах.

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