Трамп: Путин совершенно сошел с ума 7 26.05.2025, 7:37

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Президент США допустил новые санкции против России.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары по Украине со стороны России заявив, что ему «не нравятся» действия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

В своем посте в социальной сети Truth Social он заявил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным, но «с ним что-то случилось».

«Он совершенно сошел с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины», — написал Трамп, комментируя последние массированные обстрелы Украины.

Президент США также отметил, что «абсолютно» рассматривает возможность введения санкций против России.

С вечера 24 мая и ночью 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения, в том числе девяти баллистических ракет Искандер-М/KN-23, крылатых ракет Х-101, Калибр, Х-22, управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 298 ударных БпЛА Shahed и беспилотников-имитаторов.

В результате массированной российской атаки погибли 12 человек, среди них — трое детей.

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