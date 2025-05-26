Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею 2 26.05.2025, 7:46

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В финале американцы обыграли Швейцарию.

Основное время закончилось со счетом 0:0, а единственная шайба была заброшена в овертайме. Отличился Тэйдж Томпсон из «Баффало».

США в третий раз стали чемпионами мира. До этого они были чемпионами в 1960 году, а с момента введения плей-офф (1991) даже ни разу не добирались до финала.

Также это был пятый с 2013 года финал для сборной Швейцарии, но эта сборная каждый раз их проигрывала.

Следующий чемпионат мира пройдет через год в Швейцарии.

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