Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею2
- 26.05.2025, 7:46
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В финале американцы обыграли Швейцарию.
Основное время закончилось со счетом 0:0, а единственная шайба была заброшена в овертайме. Отличился Тэйдж Томпсон из «Баффало».
США в третий раз стали чемпионами мира. До этого они были чемпионами в 1960 году, а с момента введения плей-офф (1991) даже ни разу не добирались до финала.
Также это был пятый с 2013 года финал для сборной Швейцарии, но эта сборная каждый раз их проигрывала.
Следующий чемпионат мира пройдет через год в Швейцарии.