С новыми лицами у режима проблемы 4 26.05.2025, 8:00

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Что стоит за назначениями Лукашенко.

На уходящей неделе правитель сделал ряд значимых кадровых перестановок. Основное внимание привлекли решения в отношении Натальи Петкевич и Владимира Караника. Но любопытны и переводы Николая Шерстнева и Валерия Вакульчика.

Два месяца назад «Салідарнасць» писала о главе Федерации футбола: шансы на отставку Шерстнева растут. Его конфликт с экс-охранником Лукашенко, а ныне министром спорта Сергеем Ковальчуком дошел до того, что Шерстнев публично и жестко раскритиковал чиновников от спорта.

Вот одно из его высказываний середины марта: «Ежегодно придумываются разные бюрократические процедуры, но только не меры, направленные на развитие футбола».

Шерстнев, хоть и опытный вертикальщик, но не смог смириться с решениями, приносящими вред популярному виду спорта, и неожиданно оказался в роли чуть ли не оппозиционера.

Что означает его назначение заместителем управляющего делами правителя? Вероятно, Лукашенко таким образом подавляет «восстание» Шерстнева, которого вскоре должна ожидать отставка с поста главы Федерации футбола.

Но все же чиновник несколько десятилетий служил правителю, а опытные кадры Лукашенко нужны – поэтому 64-летнему Шерстневу дали новую работу.

Новый пост теперь и у Валерия Вакульчика – он назначен руководителем аппарата Совета министров. Силовик почти 8 лет возглавлял КГБ, успел побыть секретарем Совбеза, но осенью 2020 года был отправлен в своеобразную ссылку.

Чем тогда Вакульчик провинился в глазах Лукашенко не до конца понятно: возможно, по мнению правителя оказался виновен в допущении массовых протестов или неспособности подавить их.

Назначение помощником президента по Брестской области вряд ли могло понравиться Вакульчику, поэтому Лукашенко его и Караева уверял, что якобы их полномочия «будут значительно шире».

В минувшие годы бывший глава КГБ не заставил усомниться в своей лояльности, сидел в Бресте тихо и поэтому получил новый шанс: Вакульчик возвращается в Минск – пока в аппарат правительства.

В целом в кадровых решениях Лукашенко заметна ставка на опытных и проверенных вертикальщиков – с новыми лицами у режима по-прежнему острая проблема. В такой ситуации даже несколько удивительно, почему без высокопоставленной должности остается Михаил Мясникович, отметивший недавно 75-летие.

Председателю Верховного суда Валентину Сукало вон вообще 82. А несколько лет назад Лукашенко уволил с должности посла в России 72-летнего Владимира Семашко только после того, как тот попал в больницу с сердечным приступом.

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