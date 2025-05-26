Последние дни дешевого доллара? 1 26.05.2025, 8:07

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Стоит ли белорусам идти в обменники.

На прошлой неделе белорусский валютный рынок подтвердил тренд на укрепление национальной валюты против доллара США и евро и ослабление к российскому рублю. Каких курсов ждать в последнюю неделю мая, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе, пишет myfin.by.

Ниже 3 рублей не выйдет

Обменный курс доллара США меньше чем на полкопейки приблизился к 3 рублям и закончил прошлую неделю на отметке USD/BYN 3,0056. В середине недели доллар снижался до USD/BYN 3,0036.

Общее снижение курса доллара за неделю составило -0,26%. К началу года снижение курса доллара складывается -13,47%. Объем торгов за прошлую неделю на среднем уровне.

Курс российского рубля за это же время на белорусском валютном рынке вырос на существенные +1,17% и к началу года рост курса рубля уже +12,25%. Объем торгов за прошлую неделю близок к максимальным значениям этого года. Курс закрытия прошлой недели по российскому рублю RUB/BYN 3,759 за 100 российских рублей.

Именно таким образом белорусский валютный рынок отреагировал на укрепление российского рубля на российском финансовом рынке, где к концу прошлой недели курс доллара установился на уровне USD/RUB 79,5. То есть, курс доллара на белорусских торгах твердо уперся в три рубля, но, за счет пропорциональности валют внутри валютной корзины Нацбанка, растет обменный курс российской валюты. Что мы и наблюдаем – доллар движется вниз на незначительные -0,26%, рубль вверх больше чем на процент.

Пока что изменение обменного курса доллара и рубля находится в прогнозируемой зоне за счет долговременных факторов. Основных из них два – жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России и профицит предложения валюты на внутреннем российском рынке.

Минимальный уровень достигнут?

Несмотря на минимальное снижение инфляционных показателей в российской экономике по итогам последних недель (напомним, в РФ Банк России отчитывается по инфляции еженедельно), до какого-либо устойчивого снижения инфляционных ожидания и ИПЦ пока далеко. Отсюда вероятность шагов по снижению ключевой ставки относят в лучшем случае на конец текущего года.

По балансу предложения валюты изменений в ближайшее время также не предвидится. Настолько, что правительство РФ продлило на год действие Закона об обязательной продаже валюты без опасений перегрева рынка.

И к текущим факторам отнесем приближающийся налоговый период, который приходится в этом месяце на 26 – 28 мая. Выплаты несколько ниже, чем в марте и апреле, поэтому не исключено, что минимального значения обменный курс доллара уже достиг.

Прогноз на неделю

Но в формирование обменного курса на белорусском валютном рынке может вмешаться внешний фактор в лице мирового финансового рынка, на котором доллар США находится под давлением.

Курс основной валютной пары EUR/USD поднимается до 1,1365. Цена золота после двухнедельной коррекции вновь вплотную приблизилась к 3400 USD/Oz. Доходность американских 10-летних трежерис плотно закрепилась выше 4,50%. Ослабление доллара на мировом рынке в целом на руку Соединенным Штатам с их отрицательным сальдо внешней торговли и дальнейшие раунды торговых войн Дональда Трампа могут усилить тенденцию на ослабление «гринбека».

Последнюю неделю весны мы можем увидеть снижение курса доллара на белорусском валютном рынке ниже 3,00 рублей, но в последние дни мая доллар вновь может установиться минимально выше трех. Курс российского рубля остается на максимумах.

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