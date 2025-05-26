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Беспилотники атаковали крупный химзавод в Ивановской области РФ

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  • 26.05.2025, 8:12
  • 2,200
Беспилотники атаковали крупный химзавод в Ивановской области РФ
иллюстративное фото

Раздались два взрыва.

Утром понедельника, 26 мая, в городе Кинешма Ивановской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке БПЛА на Дмитровский химический завод.

По информации российского Telegram-канала Mash, местные жители сообщают, что в районе химзавода прогремело по меньшей мере два взрыва.

Местные власти подтвердили атаку БПЛА и «падение обломков» в промышленной зоне города, но заявили, что в результате атаки якобы было повреждено здание для хранения упаковки.

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