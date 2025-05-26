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Центр Витебска ушел под воду

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  • 26.05.2025, 8:17
  • 3,318
Центр Витебска ушел под воду
иллюстративное фото

Город накрыл дождь.

Вечером 25 мая в Витебск накрыл сильный дождь, несколько улиц оказались подтоплены. Судя по видео в социальных сетях, пострадали также некоторые магазины и заведения.

«Как будто на лодке, а не в машине», — написал один из пользователей TikTok и показал, как едет на авто по подтопленной дороге. «А географичка говорила, что у Беларуси нет выхода к морю», — пошутил в комментариях другой пользователь.

По информации свидетелей, подтопления затронули район автовокзала, площадь Ленина, Полоцкий путепровод, Московский проспект, пересечение улиц Максима Горького и Новолуческой, улицу Лазо. Вода попала внутрь пункта выдачи Wildberries на Московском проспекте и ТЦ «Корона» на Бешенковичском шоссе.

@newsinbelarus Витебск затопило после дождя 25 мая 2025 #беларусь🇧🇾 #витебск #погода ♬ Я, ТЫ и МОРЕ - GAYAZOV$ BROTHER$

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