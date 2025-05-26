Переломное событие 1 Александр Морозов

26.05.2025, 8:21

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Теперь это уже окончательно «глобальная война».

Провалившаяся миротворческая инициатива Вашингтона является переломным событием в ходе этой войны.

Вашингтон предложил аналог «Минских соглашений»: через 30-дневное прекращение огня привести ситуацию к заморозке по линии разделения. Кремль отказался. Несмотря на то, что предложение Трампа было радикальным: ради возможного результата он размыл международную оценку агрессии, пообещал Путину новое экономическое сотрудничество, поэтапное снятие санкций. Иначе говоря, открыл Путин все двери. Однако Кремль выбрал не перемирие, а продолжение боевых действий. Провал четырехмесячных усилий переговорной инициативы Трампа меняет эту войну, делает ее другой.

Во-первых, теперь это уже окончательно «глобальная война». Невозможность ее остановить сейчас означает то, что «пройдена развилка» и теперь только «либо-либо»: либо капитуляция Украины – и тем самым поражение США и Европы, либо поражение Кремля. Трамп своей инициативой поднял ставки, но Путин в ответ тоже поднял ставки. Если сейчас Трамп не поднимет ставки еще раз, а скажет «пас», то тогда эта война окончательно станет входом в глобальную войну.

Во-вторых, второй миротворческой инициативы уже не будет. Это очевидно. Никто уже не возьмется с ней выступить в ситуации, когда конструкция «Минска-3» провалилась даже у США. И это означает, что война теперь будет идти – до конца.

Во-третьих, если теперь это «или-или», то Европе придется воевать. Это, вероятно, главное последствие неудачного хода Трампа.

В-четвертых, «заморозка» по формату «Минска-3» могла бы подействовать охлаждающе и на всеобщую милитаризацию. А раз заморозки нет, впереди только гонка вооружений. Причем не только до конца войны, но и после. Поскольку теперь конец войны может быть только в таком формате, который будет пред всеми ставить только задачи укрепления безопасности и обороноспособности на несколько десятилетий вперед.

В-пятых, если теперь «или-или», то инерционное продолжение тех ограничительных мер в отношении России, которые сформировались за три года войны, невозможно. Инерция должна быть сломлена радикальными шагами в отношении Кремля. Это неизбежный вывод из неудачи миротворческого предложения, на которое Кремль не согласился, показывая, что «сдерживание» не работает.

Все это вытекает из одной простой констатации: если «заморозка по линии разделения» невозможна, то есть только одна опция «или – или». И надо смотреть прямо на эту перспективу, а не находиться в состоянии ума в формате «ну мало, что там еще может произойти, может быть, все как-нибудь само хорошо повернется». Само оно не повернется.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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