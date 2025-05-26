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В Бобруйске лось залез через окно в дом

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  • 26.05.2025, 8:23
  • 2,874
В Бобруйске лось залез через окно в дом
иллюстративное фото

Животное пришлось эвакуировать.

Житель Бобруйска (Могилевская область, Беларусь) опубликовал в TikTok видео необычной спецоперации по эвакуации лося из частного дома. По словам очевидца, животное проникло в жилище через окно и устроило там настоящий разгром, пишет telegraf.news.

На кадрах видно, что к моменту съемки лось уже лежал без движения у входа в дом. Затем его с помощью крана погрузили в машину. Как пояснил автор видео, прибывшие специалисты усыпили животное для безопасной транспортировки в лес.

До прибытия спасателей непрошеный гость успел нанести значительный ущерб: разбил всю посуду в комнате, забрался на хозяйскую кровать (или диван) и метался по дому в поисках выхода. «Запрыгнул и лег на кровать, а потом только хозяева вызвали МЧС. Они уже все сделали», — пояснил автор публикации.

В комментариях разгорелись жаркие споры. Многие пользователи выражали беспокойство за судьбу животного, в то время как некоторые требовали «наказать» лося.

Активно обсуждался вопрос возмещения ущерба. «Лося жалко, а то, что он весь дом разгромил и людей напугал — не жалко? Их стало слишком много в жилых районах. И по городу бегают, и в окна залезают. Кто будет возмещать ущерб?» — написал один из пользователей.

Инцидент произошел в микрорайоне Бобруйска «Скрипочка», где преимущественно частная застройка.

@igorzhirov_

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