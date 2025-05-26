Германия готовится к экстренному перевооружению 3 26.05.2025, 8:35

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Уже в 2029 году Россия может напасть на НАТО.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер издал приказ, чтобы к 2029 году немецкая армия была полностью снабжена оружием на фоне угрозы вторжения РФ в НАТО, сообщает Reuters.

Как уточняют журналисты, в официальном документе Приоритетные направления повышения боеготовности, который Бройер подписал 19 мая, говорится, что Германия достигнет этой цели с помощью средств, которые появились из-за ослабления долговых обязательств страны в марте этого года.

Постановление предусматривает первоочередные направления закупок и разработок вооружения, частично отвечающих рекомендациям НАТО. Также указывается требование по укреплению противовоздушной обороны, в частности для борьбы с беспилотниками.

Как сообщают источники Reuters, НАТО настаивает на том, чтобы Германия увеличила оборонные возможности своих противовоздушных систем минимум в четыре раза, охватывая как системы большой дальности, как Patriot, так и системы малой дальности

Еще одной задачей является развитие возможностей нанесения дальнобойных точных ударов на расстояние более 500 км, что позволит поражать цели глубоко в тылу врага. Также Бройер отдал приказ увеличить количество хранилищ для хранения пополненных запасов боеприпасов.

Согласно информации Бройера и других военных чиновников НАТО, к 2029 году Россия может восстановить свои силы в объеме, достаточном для нападения на территорию государств Альянса, пишет издание.

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