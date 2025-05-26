Кто виноват в картофельном позорище? 4 26.05.2025, 8:40

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Одна из главных причин дефицита — регулирование цен.

В Беларуси люди уже несколько месяцев жалуются на отсутствие в магазинах и на рынках картофеля, а если он есть, то плохого качества и очень дорогой. При этом Беларусь активно продавала картофель в Молдову и ряд других стран. «Белсат» постарался разобраться, почему в стране возник картофельный кризис.

Вырастили меньше всего картофеля за последнее десятилетие

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2024 году в стране собрали меньше всего картофеля за последние 10 лет. Всего 3 110,9 тыс. тонн картофеля, что на 22,7% меньше, чем в 2023 году.

Причем собрали меньше картофеля все виды хозяйств: и сельскохозяйственные организации, и фермерские хозяйства (организации, созданные одним человеком или семьей), и подсобные хозяйства (то, что люди собрали на своих участках).

Также последние 10 лет в Беларуси ежегодно снижается площадь, на которой сажают картофель. Если в 2015 году он рос на 266,7 тысячах гектаров, то в 2024 году – только на 141,1 тысячи гектаров. В основном это произошло за счет того, что люди на подсобных участках сажали меньше картофеля – именно они занимают самые большие площади. Хотя и другие категории хозяйств со временем высаживали картофель все на меньших площадях.

Что касается урожайности, то в прошлом году она составила 221 центнеров с гектара, что достаточно неплохо и приближается к уровням 2018, 2020 и 2022 годов.

Получается, в основном в Беларуси выращивают меньше картофеля потому, что люди его не сажают.

Сколько белорусам необходимо картофеля?

При этом в Беларуси выращивается больше картофеля, чем едят люди в стране. По данным Белстата, потребление картофеля на душу населения в последние годы сильно не меняется. В 2023 году один белорус в среднем съел 162 кг картофеля в год. Если этот показатель умножить на 9 109 280 человек, живших в Беларуси в начале 2025 года, получится, что всей стране нужно в год примерно 1 474,3 тонн картофеля. Это в 2,1 раза меньше, чем собрали. Где же остальное?

Год лучших продаж картофеля

В 2024 году Беларусь продала России 193,8 тысячи тонн картофеля и стала крупнейшим его поставщиком в эту страну, опередив даже Египет, пишет «РИА Новости». В ноябре 2024 года ТАСС писал, что продажи белорусского картофеля увеличились на 60,8%.

Кроме того, пока белорусы сидели без картошки, молдавские СМИ писали, что главный рынок Кишинева буквально завален качественным белорусским картофелем. По данным Евростата, последние поставки в Молдову были в январе (1,68 тысячи тонн) и феврале (1,37 тысячи тонн) 2025 года.

Также последние два года Беларусь стала продавать картофель в ряд стран, куда поставки раньше были либо значительно меньшими, либо их не было вовсе, как в случае с Молдовой. Помимо этой страны, были продажи в Сербию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Грузию, Косово, Черногорию, Эстонию и Литву. Всего в эти страны в 2024 году было продано 61,2 тысячи тонн картофеля на 18,5 млн евро. Из этого объема почти две трети пришлось на Молдову. В 2023 году поставки в эти страны составили 47,4 тысячи тонн, а в 2022 году не дотянули даже до четырех тысяч.

В итоге экспорт в Россию и ряд европейских стран вышел существенный, считает специалист по сельскому хозяйству, бывший председатель колхоза Николай Лысенков.

«Ведь в бюджете большие дыры, надо большую выручку давать, а экспорта у нас катастрофически не хватает – всю картошку и продали за границу», – говорит он «Белсату».

По мнению эксперта, продавцы бросились продавать картофель за границу из-за ценового регулирования, запрещающего производителям и продавцам повышать цены.

«У нас полтора рубля была максимально установленная цена на картофель. За рубеж можно было продать по доллару и выше. Сейчас цена в некоторых странах и по два доллара есть. То есть владельцам этого картофеля, которые его скупили у производителей, было выгоднее отвезти его на экспорт. Плюс государство никаких препятствий не чинило, так как это экспортная выручка», – продолжает собеседник.

Белорусы не умеют хранить картофель

По мнению эксперта, проблемы с белорусским картофелем начались в том числе из-за санкций.

«У нас ограничен доступ к технологиям, позволяющим картофелю сохраниться до весны. Наши сорта не лежат в хранилищах», – говорит Николай Лысенков.

Что касается лишь семенного картофеля, то его действительно было закуплено в Евросоюзе очень мало в 2024 году – 618 тонн. Это почти в четыре раза меньше, чем в 2023 году. А ЕС традиционно был поставщиком семенного картофеля в Беларусь.

Если смотреть на объемы семенного картофеля, которые Беларусь покупала в ЕС в последние годы до 2024-го, то они были довольно стабильными. Изменения происходили по отдельным странам. Например, поставки из Нидерландов значительно сократились, но были замещены Германией. Из Франции импорт вовсе «исчез» в 2024 году, а из Польши – в 2021 году.

Лысенков подчеркивает, что есть и ряд других факторов, из-за которых белорусы столкнулись с дефицитом. Среди них – гниение картофеля.

«Не рассчитали, что у нас гниет много картошки. У нас нет хранилищ, чтобы картофель лежал. Беларусь может вырастить картофель, но не может его сохранить. И у нас осталась система колхозов, в которых временные руководители просто думают, как удержаться в кресле, а не о том, как хранить картошку. Плюс что-то изначально откладывается в стабилизационные фонды в виде семян. Нужно учитывать, что валовой сбор картофеля – это не только товарный картофель. И у нас весна затяжная. В это время уже молодая картошка должна идти, а в этом году – нет», – подытоживает Николай Лысенков.

Несколько месяцев белорусы настолько возмущены ситуацией с картофелем, что массово записывают ролики, в которых показывают не лучшее состояние картошки и высокие цены на нее. В середине мая люди делились, что нашли картошку по 2,69 рубля, но выглядит она плохо. На рынке в Минске обнаружили картошку по 8,5 рублей, однако на такие цены «со слабыми нервами лучше не смотреть», говорит пользователь TikTok. Но она хотя бы есть, так как был период, когда картошки вообще было не доискаться.

«Белсат» подсчитал, что за год цены на картофель в Минске выросли на 122%.

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