Трамп отсрочил дедлайн торгового соглашения с ЕС 26.05.2025, 9:05

Решение было принято по просьбе главы Европейской комиссии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на продление срока торговых переговоров с Европейским Союзом до начала июля.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома отметил, что такое решение было принято по просьбе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая запросила больше времени для достижения «хорошего соглашения».

«Мы оперативно встретимся, чтобы посмотреть, сможем ли договориться», - процитировал Трамп слова главы Еврокомиссии.

В воскресенье фон дер Ляйен в соцсети Х сообщила о готовности ЕС к быстрому продвижению в переговорном процессе с США, но подчеркнула необходимость дополнительного времени для согласования условий будущего соглашения.

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