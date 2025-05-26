Белорус купил в Литве почти 20 тысяч автомобилей в прошлом году 26.05.2025, 9:07

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Это означает, что он должен был приобретать не менее двух автомобилей каждый час.

По данным Regitra, в прошлом году гражданин Беларуси приобрёл в Литве почти 20 000 автомобилей класса M1. Это означает, что он должен был приобретать не менее двух автомобилей каждый час, работая круглосуточно, говорится в сообщении Ассоциации производителей и импортеров, пишет LRT.

Этот случай вызывает у экспертов подозрения о до сих пор не раскрытой схеме, в которой автомобили декларируются как проданные иностранному гражданину, а на самом деле после выплаты продавцам наличных старые автомобили остаются в Литве и незаконно разбираются.

Куда попадают ненужные нелегальным разборщикам автомобильные детали? Очевидно, что не к легальным переработчикам отходов.

По данным Regitra, в 2024 году по разным причинам было снято с учёта более 200 000 автомобилей. Автомобили классов M1, N1, из которых около 60 000 будут переданы отдельным иностранным юридическим или физическим лицам по различным причинам. В 2023 году таких автомобилей было около 50 000, в 2022 году – около 36 000.

Эксперты подозревают, что рост числа продаж автомобилей иностранным гражданам связан с теневым бизнесом, который стал возможен благодаря лазейкам в законодательстве. Если автомобиль продаётся иностранному лицу, то декларировать смену владельца должен только житель Литвы. Именно на этом этапе возникает возможность для незаконной деятельности.

Если, согласно данным, в прошлом году один белорус приобрёл 18 000 автомобилей, рыночная цена которых варьируется от 50 до 2000 евро в зависимости от того, сохранились ли в отслужившем свой срок автомобиле детали, пригодные для повторного использования, то нелегальные разборщики автомобилей на теневом рынке могли бы незаконно получить доход в размере не менее 1 млн евро, но в реальности эта сумма может достигать 4,5 млн евро и более. Государство теряет налоговые поступления, а ненужные нелегальным разборщикам детали попадают в окружающую среду и загрязняют природу, вместо того, чтобы их правильно утилизировали, переработали или использовали повторно.

«По данным Regitra, в последние годы больше всего автомобилей в Литве покупали граждане Украины, Беларуси и Таджикистана. Хотя автомобили официально снимаются с учёта в Литве и передаются иностранному физическому лицу, они, скорее всего, остаются в Литве, где их незаконно разбирают.

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