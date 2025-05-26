Купить проездной в Минске теперь можно через телефон 26.05.2025, 9:11

Жителей столицы ждет еще одно нововведение.

В Минске с 24 мая приобрести единый проездной стало возможным через мобильное приложение «Оплати». Подробнее об этом Минск-новостям рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

— С 24 мая стартовала продажа единых проездных документов в мобильном приложении «Оплати», — отметила Н. Лазаревич.

Теперь пассажир может оформить проездной документ самостоятельно с помощью мобильного телефона. Как поделилась Н. Лазаревич, современной тенденцией является расширение сети реализации проездных документов, в том числе посредством дистанционных каналов продаж.

В столице уже почти два года действует единый проездной документ на все виды транспорта. Он обходится сегодня дешевле 60 рублей в месяц и позволяет ездить на всех видах общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

А с 12 апреля текущего года Мингорисполком внедрил новый вид единого проездного документа — «Туристический». Сутки безлимитного проезда обойдутся в 4,81 рубля, трое — в 14,43 рубля, что позволяет гостям столицы значительно сэкономить.

Также Н. Лазаревич рассказала о еще одном планируемом нововведении: до конца года купить билет на проезд можно будет непосредственно с банковской карты и в наземном общественном транспорте. Пока такой вид оплаты доступен только в метро.

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