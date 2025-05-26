В Сенате США готовы к жестким санкциям против РФ даже без одобрения Трампа 26.05.2025, 9:12

Жесткие меры поддерживают и демократы, и республиканцы.

Новый законопроект, который введет жесткие санкции против союзников России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов.

Как пишет The Telegraph, некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь «зеленого света» от президента Дональда Трампа.

В среду сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении парализующих санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, «поддерживающих военную машину Путина».

Как отмечает The Telegraph, законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свою точку зрения, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

«Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне совершенно ясно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть», — сказал Тодд Янг, старший сенатор-республиканец от Индианы.

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