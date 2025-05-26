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Литва требует от режима Лукашенко $200 миллионов

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  • 26.05.2025, 9:42
  • 1,636
Литва требует от режима Лукашенко $200 миллионов

В качестве компенсации за атаки нелегалов.

Литва, которая подала иск к Беларуси в Международный суд ООН, требует более 200 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб от миграционного кризиса, сообщили информагентству BNS в Министерстве юстиции Литвы.

«В иске Литовской Республики указано, что государство потребует возмещения ущерба, и <…> первоначальные оценки ущерба составляют более 200 миллионов евро, выделенных на преодоление кризиса только в системе внутренних дел. Расчеты будут уточнены», — заявило Министерство юстиции страны.

В иске Литва утверждает, что такой ущерб с 2021 по 2023 год был вызван вынужденными вложениями в строительство физического заграждения, укрепление систем пограничного контроля и размещение на границе большего количества личного состава, «чем когда-либо прежде», из-за действий Беларуси.

Всего с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили 23,6 тысячи случаев нелегального проникновения в страну.

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