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Президентские выборы в Польше: появились результаты опроса

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  • 26.05.2025, 9:58
Президентские выборы в Польше: появились результаты опроса

Лидер сменился, но отрыв — в пределах погрешности.

Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский лидирует в опросе перед вторым туром президентских выборов в Польше. В исследовании IBRiS для «Польского радио» он набирает 45,7%.

Однако его отрыв от кандидата «Права и справедливости» — в пределах погрешности. За Кароля Навроцкого готовы проголосовать 44,9% поляков.

7,8% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на вопрос о голосовании. 1,6% отказались отвечать вообще.

В предыдущем опросе лидировал Кароль Навроцкий.

Напомним, 1 июня состоится второй тур президентских выборов.

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