Президентские выборы в Польше: появились результаты опроса

Президентские выборы в Польше: появились результаты опроса1
- 26.05.2025, 9:58
Лидер сменился, но отрыв — в пределах погрешности.
Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский лидирует в опросе перед вторым туром президентских выборов в Польше. В исследовании IBRiS для «Польского радио» он набирает 45,7%.
Однако его отрыв от кандидата «Права и справедливости» — в пределах погрешности. За Кароля Навроцкого готовы проголосовать 44,9% поляков.
7,8% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на вопрос о голосовании. 1,6% отказались отвечать вообще.
В предыдущем опросе лидировал Кароль Навроцкий.
Напомним, 1 июня состоится второй тур президентских выборов.