«Паркуются на выездах и заездах во дворы»2
- 26.05.2025, 10:12
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Что происходит в Минске у Dana Mall.
В редакцию «Онлайнера» обратился Александр и пожаловался на ситуацию со стоянкой, сложившуюся возле Dana Mall. Он рассказал, что заехать или выехать со дворов — та еще проблема.
«Паркуются на выездах и заездах во дворы, — сообщил Александр. — В том районе дежурят сотрудники ГАИ, но они, как правило, контролируют пропуск пешеходов на переходах».
«Такая ситуация стала постоянной, — отметил автолюбитель. — Иногда возле выездов и вовсе ставят бусы, из-за которых ничего не видно».