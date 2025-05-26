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«Паркуются на выездах и заездах во дворы»

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  • 26.05.2025, 10:12
  • 3,136
«Паркуются на выездах и заездах во дворы»

Что происходит в Минске у Dana Mall.

В редакцию «Онлайнера» обратился Александр и пожаловался на ситуацию со стоянкой, сложившуюся возле Dana Mall. Он рассказал, что заехать или выехать со дворов — та еще проблема.

«Паркуются на выездах и заездах во дворы, — сообщил Александр. — В том районе дежурят сотрудники ГАИ, но они, как правило, контролируют пропуск пешеходов на переходах».

«Такая ситуация стала постоянной, — отметил автолюбитель. — Иногда возле выездов и вовсе ставят бусы, из-за которых ничего не видно».

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