Путин боится за танкеры своего «теневого флота» в узкой части Финского залива

Путин боится за танкеры своего «теневого флота» в узкой части Финского залива1
- 26.05.2025, 10:16
- 3,402
В Финляндии прокомментировали возросшую активность РФ в Балтийском море.
Россия значительно увеличила активность в Балтийском море. Об этом в комментарии Yle, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, действия Москвы повышают напряженность в регионе.
- Новым является то, что Россия охраняет танкеры своего «теневого флота» в узкой части Финского залива. Происходят военные сопровождения и присутствие вооруженных сил. Это совершенно новое развитие событий, — отметил Антти Хяккянен.