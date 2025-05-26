Путин боится за танкеры своего «теневого флота» в узкой части Финского залива 1 26.05.2025, 10:16

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В Финляндии прокомментировали возросшую активность РФ в Балтийском море.

Россия значительно увеличила активность в Балтийском море. Об этом в комментарии Yle, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, действия Москвы повышают напряженность в регионе.

- Новым является то, что Россия охраняет танкеры своего «теневого флота» в узкой части Финского залива. Происходят военные сопровождения и присутствие вооруженных сил. Это совершенно новое развитие событий, — отметил Антти Хяккянен.

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